В Рязанской области более 6 часов сохраняется опасность атаки БПЛА

В Рязанской области уже более 6 часов действует режим беспилотной опасности. Предупреждение РСЧС было объявлено в 00:57. После этого жителей несколько раз уведомляли о сохранении угрозы — сообщения поступали в 03:17, 05:35 и 07:30. Жителям рекомендуют избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.

В Рязанской области уже более 6 часов действует режим беспилотной опасности.

Предупреждение РСЧС было объявлено в 00:57. После этого жителей несколько раз уведомляли о сохранении угрозы — сообщения поступали в 03:17, 05:35 и 07:30.

Жителям рекомендуют избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.

Ранее говорилось, что над регионом сбили БПЛА, точное количество не уточняется.