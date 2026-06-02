В Рязанской области в ДТП пострадал 15-летний водитель мопеда

Авария произошла в понедельник, 1 июня, в 10:40 на улице Большие Сараи в рабочем поселке Сараи. 46-летний житель Сараевского округа за рулем «Ауди» столкнулся с мопедом под управлением 15-летнего местного жителя. В результате аварии несовершеннолетний водитель с травмами обратился в медучреждение. Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Об этом сообщили в УМВД по региону.

