Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 2 июня. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Ночью российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, транспортной и топливной инфраструктуры Украины. Удары были нанесены по предприятиям в Киеве, Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях, а также по инфраструктуре шести военных аэродромов.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Бои велись в районах Ивановки, Сергеевки, Белицкого, Новопавловки и ряда других населенных пунктов.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Удары наносились по позициям ВСУ в районах Долинки, Гавриловки, Новоселовки и других населенных пунктов.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение на Сумском и Харьковском направлениях.

Кроме того, ночью российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, транспортной и топливной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, удары были нанесены по предприятиям в Киеве, Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях, а также по инфраструктуре шести военных аэродромов.

С начала проведения специальной военной операции, по данным ведомства, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 154,7 тысячи беспилотников.