Павел Малков оценил итоги предварительного голосования «Единой России» в Рязанской области
В этом году в Рязанской области документы для участия в процедуре по отбору кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму девятого созыва подали 33 человека. «Все прошло на высоком организационном уровне. Не было зафиксировано ни одной жалобы, ни одного инцидента, ни одной проблемы. Голосование было открытым, процедура — доступной. Это позволило обеспечить одну из самых высоких явок в стране», — подчеркнул Павел Малков.

Оргкомитет предварительного голосования партии «Единая Россия» подвел итоги процедуры по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Заседание провел секретарь регионального отделения, губернатор, председатель оргкомитета Павел Малков.

В этом году в Рязанской области документы для участия в процедуре по отбору кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму девятого созыва подали 33 человека. Конкурс среди кандидатов составил 12 человек на место, как и в целом по стране.

Что касается статистики проголосовавших, в общей сложности свои голоса за выбранных кандидатов отдали 103 152 избирателя. По сравнению с 2021 годом число участников голосования выросло почти на четверть.

Самую высокую активность показали жители Пронского, Касимовского, Сасовского, Кадомского и Михайловского округов.

«Хочу отметить, что все прошло на высоком организационном уровне. Не было зафиксировано ни одной жалобы, ни одного инцидента, ни одной проблемы. Голосование было открытым, процедура — доступной. Это позволило обеспечить одну из самых высоких явок в стране», — подчеркнул Павел Малков.

В соответствии с регламентом, члены оргкомитета предварительного голосования подписали протоколы о результатах подсчетов. Сведения направлены в Центральный исполнительный комитет партии.

Ранее стали известны итоги предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов, которых выдвинут на выборы в Госдуму.

Победителем по федеральному избирательному округу в Рязанской области стал Андрей Макаров.

По Рязанскому одномандатному избирательному округу № 157 наибольшую поддержку получил действующий депутат Андрей Красов. Но он не стал победителем, потому что в соответствии с Положением о порядке проведения предварительного голосования, количество голосов, поданных за кандидата — участника спецоперации, увеличиваются на 25%. В связи с этим победу одержал ветеран СВО Сергей Боярский.

Фото: сайт рязанского отделения партии «Единая Россия».