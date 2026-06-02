«Лента» объявила о покупке сети гипермаркетов «О'Кей»

«Группа Лента» объявила о приобретении 100% доли в ООО «РФБ-Ритейл», которое управляет сетью гипермаркетов «О'Кей». Сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба России.

Как сообщили в пресс-службе компании, покупка пройдет без денежной составляющей. В качестве оплаты «Лента» примет на себя долговые обязательства приобретаемой сети.

В периметр сделки войдут 75 гипермаркетов общей торговой площадью 478 тысяч квадратных метров, а также четыре арендованных распределительных центра площадью 107 тысяч квадратных метров. Магазины расположены в шести федеральных округах России.

По данным компании, выручка сети «О'Кей» в 2025 году составила 142 млрд рублей. После завершения сделки доля «Ленты» на рынке гипермаркетов увеличится до 39%.

Интеграцию сети «О'Кей» планируется завершить до конца 2026 года.