В Рязанской области 18 июня ожидается дождь с грозой
В области будет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с. При грозе ожидаются порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 19…24°С.
В Рязанской области 18 июня ожидается дождь с грозой. Прогноз погоды разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с. При грозе ожидаются порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 19…24°С.