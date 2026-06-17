В Рязани прорвало трубу с кипятком
Отмечается, что инцидент произошел на улице Островского, у магазина «Муравей», который находится рядом с «ЖБИ-2». «Валит пар, трубу прорвало», — сообщили очевидцы. Ранее рязанцы сообщили о прорыве трубы в районе Шлаковый.
В Рязани прорвало трубу с кипятком. Об этом 17 июня сообщили в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Островского, у магазина «Муравей», который находится рядом с «ЖБИ-2″.
"Валит пар, трубу прорвало», — рассказали очевидцы.
Ранее рязанцы сообщили о прорыве трубы в районе Шлаковый.