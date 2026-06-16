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Стало известно, какую пенсию смогут получать те, кто никогда не работал
Эксперт Президентской академии Нина Гукасова рассказала, что никогда не работавшие россияне могут получать лишь социальную пенсию. Ее средний размер составляет 16,5 тыс. рублей.

Стало известно, какую пенсию смогут получать те, кто никогда не работал. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт Президентской академии Нина Гукасова рассказала, что никогда не работавшие россияне могут получать лишь социальную пенсию.

Ее средний размер составляет 16,5 тыс. рублей.