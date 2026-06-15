ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР. Также за сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 35 зданий, в Константиновке — более 100 зданий. Поражены места хранения и сборки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах. Средства ПВО РФ сбили 10 авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты «Фламинго» и 453 БПЛА.