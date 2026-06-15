В Рязанской области продлили метеопредупреждение о непогоде
Согласно прогнозу, до конца суток 15 июня на территории Рязанской области местами сохранятся кратковременные ливневые дожди, грозы. В отдельных районах прогнозируют град. При грозе ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
В Рязанской области продлили метеопредупреждение о непогоде. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, до конца суток 15 июня на территории Рязанской области местами сохранятся кратковременные ливневые дожди, грозы. В отдельных районах прогнозируют град.
При грозе ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Ранее опубликовали прогноз погоды на 6 июня в Рязанской области.