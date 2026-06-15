В Подмосковье зарезали начальницу отдела Домодедовской больницы

В Подмосковье 46-летний муж зарезал 38-летнюю многодетную мать, начальницу информационно-справочного отдела Домодедовской больницы. Об этом сообщило издание MSK1.RU. Убийство произошло 12 июня в квартире в микрорайоне Западный. Со ссылкой на следователей отмечается, что мужчина был пьян, во время конфликта нанес жене несколько ударов ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.

В Подмосковье 46-летний муж зарезал 38-летнюю многодетную мать, начальницу информационно-справочного отдела Домодедовской больницы. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

Убийство произошло 12 июня в квартире в микрорайоне Западный. Со ссылкой на следователей отмечается, что мужчина был пьян, во время конфликта нанес жене несколько ударов ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.

Как рассказал сын погибшей от первого брака изданию, ее зарезал новый муж.

«Муж зарезал. Пьяный полностью, утром приблизительно в 08:00. Два ножевых: легкое и сердце», — сказал он MSK1.RU.

От брака с подозреваемым остались две дочери 8 и 12 лет. Уточняется, что старший сын взял сестер под опеку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство).

Фото: группа ГБУЗ Московской области «Домодедовская больница» в «ВК».