В Киево-Печерскую лавру попала американская ракета
Киев обвинил РФ в ударе по Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня. Однако в Минобороны РФ заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Отмечается, что одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности. «Вооруженные Силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», — отметили в Минобороны.
В Киево-Печерскую лавру попала американская ракета. Об этом сообщает Минобороны.
Украина обвинила РФ в ударе по Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня. Однако в Минобороны РФ заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Отмечается, что одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.
«Вооруженные Силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», — отметили в Минобороны.
Напомним, ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.