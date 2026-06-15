Более 700 рязанцев обратились в травмпункт БСМП за неделю

В Амбулаторно-травматологическом центре БСМП с 8 по 14 июня помощь оказали 777 пациентам. Из них 179 человек обратились с переломами, 275 — с ушибами, 115 — с растяжениями, 192 — с ранами. В учреждении уточнили, что травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского. Пациенты из этого района направляются в травмпункт городской больницы № 11.

В Амбулаторно-травматологическом центре БСМП с 8 по 14 июня помощь оказали 777 пациентам. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Из них 179 человек обратились с переломами, 275 — с ушибами, 115 — с растяжениями, 192 — с ранами.

В учреждении уточнили, что травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского. Пациенты из этого района направляются в травмпункт городской больницы № 11.

Отдельно отмечается, что травмпункт ОКБ им. Семашко принимает пациентов с офтальмологическими травмами, а детская ОКБ — детей с травмами.

Жители районов области обращаются за помощью в травмпункты по месту жительства.