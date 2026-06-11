В Рязани еще на нескольких улицах отключили воду 11 июня

Холодной воды не будет до 16:00 по адресам: 5-й Дягилевский проезд 1, 3, 5, 5 корп.1, 8 корп.2, 9, 9 корп.1, 11, 14, 14 корп.1, 17/18, 21, 23, 24, 25, 37,30 Баня; Грибоедова 14, 18, 22, 22 корп.1; Есенина 9, 22; Затинная 5, 7, 9. Ранее воду отключили на улицах: Костычева, Крупской, Новаторов.

В Рязани еще на нескольких улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Водоканала города».

Ресурса не будет до 16:00 по адресам:

5-й Дягилевский проезд 1, 3, 5, 5 корп.1, 8 корп.2, 9, 9 корп.1, 11, 14, 14 корп.1, 17/18, 21, 23, 24, 25, 37,30 Баня;

Грибоедова 14, 18, 22, 22 корп.1;

Есенина 9, 22;

Затинная 5, 7, 9.

Ранее воду отключили на улицах: Костычева, Крупской, Новаторов.