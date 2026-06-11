В День России в Рязанской области воздух прогреется до +33 градусов

В пятницу, 12 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +13, +18°С, днём местами ожидается жара до +28, +33°С.

В День России в Рязанской области воздух прогреется до +33 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 12 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +13, +18°С, днём местами ожидается жара до +28, +33°С.