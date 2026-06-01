Жители Рыбного пожаловались на зеленую воду
По словам местных жителей, вода на улице Путейской стала зеленой. «Обещали нам, что все сделают и вода будет хорошая. Мало того, что вода вся ржавая, так теперь еще с запахом и зеленая», — отметили рыбновцы.
Жители Рыбного пожаловались на зеленую воду. Об этом сообщается в соцсетях.
По словам местных жителей, вода на улице Путейской стала зеленой.
«Обещали нам, что все сделают и вода будет хорошая. Мало того, что вода вся ржавая, так теперь еще с запахом и зеленая», — отметили рыбновцы.