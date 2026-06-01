В МВД опровергли информацию о массовых проверках пожилых водителей

Ранее в сети появилась информация, что с 1 июня сотрудники ГАИ якобы начнут массово останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. По словам Ирины Волк, эта новость не соответствует действительности. «Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации», — отметила она.

