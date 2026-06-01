В Михайловской районной больнице стартовал ремонт женской консультации

В Михайловской районной больнице проводятся ремонтные работы в женской консультации. Об этом сообщили в пресс-службе областной клинической больницы.

Медицинскую помощь здесь смогут получать жительницы Михайлова, а также сел и деревень района. В муниципалитете проживает более 14 тысяч женщин старше 18 лет, из них почти 5,7 тысячи находятся в фертильном возрасте.

После завершения ремонта пациентки смогут получать более современную и комфортную медицинскую помощь.