С Украины вернули более 160 жителей Курской области, сообщила Лантратова

Всего вернули 165 курян, из которых 16 — это дети. Кроме того, Лантратова отметила, что порядка 80 разлученных в ходе СВО семей воссоединились.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что удалось вернуть более 160 жителей Курской области, которые удерживались на территории Украины. Об этом сообщило 1 июня ТАСС.

