Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших интернет-сервисов

Поручения даны правительству и ФСБ. Отмечается, что они должны обеспечить россиянам доступ к важнейшим интернет-сервисам. В их числе — платежные системы, системы оказания здравоохранения и портал «Госуслуг». Ответственные должны отчитаться о проделанной работе к 1 июля.