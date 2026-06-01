Более 700 рязанцев получили травмы за неделю
За прошедшую неделю, с 25 по 31 мая, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 729 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 132 человека обратились за помощью с переломами, 194 — с ушибами, 199 — с растяжениями, 181 — с ранами. Рязанцам напомнили, что травмпункт работает круглосуточно.
