Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 190
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 279
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 553
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 653
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Философ Михаил Эпштейн* внесен в реестр иноагентов
В список внесены философ Михаил Эпштейн*, политический деятель Антон Михальчук*, активист Евгений Малюгин*, ученый в области биоинженерии Игорь Ефимов*, блогер Андрей Агапов*, новостной ресурс «Cyprus Daily News"**. *признан иноагентом на территории РФ. ** СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

Минюст расширил список иноагентов. Об этом 8 мая сообщили на сайте ведомства.

По данным Минюста, Эпштейн* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательной организации, а также взаимодействовал с ними. Отмечается, что философ проживает за пределами страны.

В свою очередь Агапов* призывал к нарушению территориальной целостности РФ, отождествлял страну с террористической организацией. Помимо прочего, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и нежелательных организаций. Также блогер выступал против СВО. Содействовал сбору денег для ВСУ. Не проживает в России.

Ефимов*, Малюгин*, Михальчук* распространяли сообщения и материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также публиковали недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Все они проживают за границей.

Новостной ресурс «Cyprus Daily News"** также участвовал в распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Выступал против СВО. Владеет ресурсом лицо, проживающее за пределами России и сотрудничающее с иноагентом.

*признан иноагентом на территории РФ.

** СМИ, выполняющее функции иноагента в России.