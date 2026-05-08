Философ Михаил Эпштейн* внесен в реестр иноагентов

В список внесены философ Михаил Эпштейн*, политический деятель Антон Михальчук*, активист Евгений Малюгин*, ученый в области биоинженерии Игорь Ефимов*, блогер Андрей Агапов*, новостной ресурс «Cyprus Daily News"**. *признан иноагентом на территории РФ. ** СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

Минюст расширил список иноагентов. Об этом 8 мая сообщили на сайте ведомства.

По данным Минюста, Эпштейн* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательной организации, а также взаимодействовал с ними. Отмечается, что философ проживает за пределами страны.

В свою очередь Агапов* призывал к нарушению территориальной целостности РФ, отождествлял страну с террористической организацией. Помимо прочего, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и нежелательных организаций. Также блогер выступал против СВО. Содействовал сбору денег для ВСУ. Не проживает в России.

Ефимов*, Малюгин*, Михальчук* распространяли сообщения и материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также публиковали недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Все они проживают за границей.

Новостной ресурс «Cyprus Daily News"** также участвовал в распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Выступал против СВО. Владеет ресурсом лицо, проживающее за пределами России и сотрудничающее с иноагентом.

