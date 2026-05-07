В Пронском округе обратили внимание на грязные улицы

Администрация Пронского округа обратилась к жителям с просьбой не оставлять шелуху от семечек на улицах, в парках и скверах. Администрация Пронского округа обратилась к жителям с просьбой не оставлять шелуху от семечек на улицах, в парках и скверах. Власти отметили, что такая привычка портит внешний вид общественных пространств и создает дополнительные проблемы для коммунальных служб, которым приходится тратить время на уборку мусора.

Администрация Пронского округа обратилась к жителям с просьбой не оставлять шелуху от семечек на улицах, в парках и скверах.

Власти отметили, что такая привычка портит внешний вид общественных пространств и создает дополнительные проблемы для коммунальных служб, которым приходится тратить время на уборку мусора.

Также в администрации подчеркнули, что шелуха способствует антисанитарии, привлекает голубей и грызунов и ухудшает впечатление о городе у жителей и гостей округа.

Жителей призвали убирать за собой мусор и использовать небольшие пакеты для отходов во время прогулок.