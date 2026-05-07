Силы ПВО отразили за сутки четвертую атаку БПЛА на Рязанскую область

Дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Рязанской областью в период с 16.00 до 20.00 7 мая. В Минобороны не уточнили количество перехваченных беспилотников. Всего над Россией уничтожили 101 дрон за указанный период. Напомним, ночью и утром 7 мая над территорией Рязанской области сбили 10 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет. Позже в Минобороны заявили о третьей атаке на регион за сутки.

Обновлено: днем над Рязанской областью сбили три дрона.