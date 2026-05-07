Силы ПВО отразили за сутки четвертую атаку БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.
Дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Рязанской областью в период с 16.00 до 20.00 7 мая. В Минобороны не уточнили количество перехваченных беспилотников.
Всего над Россией уничтожили 101 дрон за указанный период.
Напомним, ночью и утром 7 мая над территорией Рязанской области сбили 10 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет. Позже в Минобороны заявили о третьей атаке на регион за сутки.
Обновлено: днем над Рязанской областью сбили три дрона.