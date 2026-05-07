ЦБ сообщил о снижении ВВП России в начале 2026 года

Банк России оценил снижение ВВП РФ в первом квартале 2026 года на 0,5% в годовом выражении. Об этом говорится в комментарии регулятора к среднесрочному прогнозу. Показатель оказался ниже февральского прогноза ЦБ, согласно которому ожидался рост экономики на 1,6%.

В Банке России пояснили, что на динамику ВВП повлияли календарный фактор и неблагоприятные погодные условия, которые затронули отдельные отрасли, в том числе строительство.

При этом во втором квартале 2026 года регулятор ожидает восстановления экономической активности и роста ВВП на 0,9%. В ЦБ отметили, что оперативные данные за март-апрель указывают на оживление экономики, а оценки бизнес-климата приблизились к уровням второй половины 2025 года.