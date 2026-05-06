Стали известны подробности возгорания автобуса в Рязани

Автобус вспыхнул 5 мая. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 17:48. В тушении участвовали восемь человек, две спецмашины. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Пострадавших нет.