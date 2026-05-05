Жителя Рязанского района через суд обязали убрать забор с колодца
Прокуратура Рязанского района добилась через суд освобождения самовольно занятого земельного участка в селе Картаносово. В ходе проверки установлено, что местный житель огородил забором участок площадью более 100 кв. м, на котором расположен муниципальный колодец. Прокурор обратился в суд с иском об освобождении территории. Рязанский районный суд требования удовлетворил.
После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение на практике.