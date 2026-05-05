Жители Шилова пожаловались на неубранную территорию в центре поселка

Жители поселка Шилово пожаловались на состояние муниципальной территории на улице Первомайской. Пост появился в соцсетях. По словам местных жителей, участок находится в запустении: повсюду мусор, ветки и деревья свалены в кучи, а один из световых столбов находится в аварийном состоянии. Также очевидцы обратили внимание на разрастание американского клёна, который считают опасным инвазивным видом.

В обращении они просят власти и профильные службы убрать мусор, вывезти ветки, заменить столб и принять меры по вырубке сухих деревьев и клёна.