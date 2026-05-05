Жителей Ухолова предупредили о возможном ухудшении качества воды

В Ухолово возможны перебои с качеством воды. Об этом сообщили в администрации округа. Причина — переход на другую скважину. Власти просят жителей отнестись с пониманием: изменения могут наблюдаться в течение трех дней.