Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками на рязанской трассе

ДТП случилось днем 4 мая на 9-м километре от автодороги М-6 «Каспий» — ТОО «Фрунзенский» — «Трепольский» — «Заболотье» в Михайловском округе. 60-летний москвич за рулем «Киа» столкнулся с автомобилем «Вольво» под управлением 40-летнего рязанца. Пострадала пассажир «Киа» — 59-летняя женщина. Ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.