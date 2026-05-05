Врач предупредил: белки могут заразить бешенством
Причем вакцинация не всегда успевает помочь. Опасны также лисы, еноты и ежи. Если контакт с диким зверьком произошёл, нужно немедленно вымыть руки и обратиться в травмпункт — симптомы могут появиться лишь через месяц, но ждать нельзя. В мире известно всего три случая выживания после заражения бешенством, передает Life.ru.
Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что белки способны передать смертельный вирус бешенства домашним животным, например кошкам. Об этом сообщило издание РИА Новости.
