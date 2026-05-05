Врач предупредил: белки могут заразить бешенством

Причем вакцинация не всегда успевает помочь. Опасны также лисы, еноты и ежи. Если контакт с диким зверьком произошёл, нужно немедленно вымыть руки и обратиться в травмпункт — симптомы могут появиться лишь через месяц, но ждать нельзя. В мире известно всего три случая выживания после заражения бешенством, передает Life.ru.