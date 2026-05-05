В Спасске-Рязанском полиция задержала 62-летнего мужчину, укравшего велосипед

Женщина, 57 лет, обратилась в полицию и рассказала, что оставила свой велосипед без присмотра на тротуаре у магазина, пока сама была внутри. Оперативники быстро начали расследование, опросив местных жителей. Они узнали, что видели мужчину, который уехал на этом велосипеде. Вскоре стало известно, что к краже причастен рецидивист, который ранее уже был осуждён за подобные преступления. По предварительной информации, рецидивист увидел оставленный без присмотра велосипед и, воспользовавшись моментом, уехал на нем к своему дому, где спрятал его в кустах. Однако его попытка скрыться от полиции оказалась неудачной. Велосипед был найден и возвращён хозяйке. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Спасске-Рязанском полицейские задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Женщина, 57 лет, обратилась в полицию и рассказала, что оставила свой велосипед без присмотра на тротуаре у магазина, пока сама была внутри.

Оперативники быстро начали расследование, опросив местных жителей. Они узнали, что видели мужчину, который уехал на этом велосипеде. Вскоре стало известно, что к краже причастен рецидивист, который ранее уже был осуждён за подобные преступления.

По предварительной информации, рецидивист увидел оставленный без присмотра велосипед и, воспользовавшись моментом, уехал на нем к своему дому, где спрятал его в кустах. Однако его попытка скрыться от полиции оказалась неудачной. Велосипед был найден и возвращён хозяйке.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.