В Спасске 6 мая перекроют центр движение транспорта

В Спасске 6 мая с 10:30 до 11:30 ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации. Проезд закроют в центре города: вокруг парка Победы, а также на улицах Советской, Парижской Коммуны, Луначарского, Войкова и Свердлова. Ограничения связаны с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы

Жителей и гостей города просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.