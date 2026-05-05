В Спас-Клепиках 6 мая отключат свет

В Спас-Клепиках 6 мая пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Клепиковском РЭС. Света не будет с 12:00 до 17:00 по следующим адресам: улицы Бебеля (и переулок), Дзержинского, Пролетарская, Корчагина, Фрунзе, Ленина, Октябрьская, Свердлова, а также микрорайон «Березка», площадь Ленина и Пролетарский переулок.