В Спас-Клепиках 6 мая отключат свет
В Спас-Клепиках 6 мая пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в Клепиковском РЭС. Света не будет с 12:00 до 17:00 по следующим адресам: улицы Бебеля (и переулок), Дзержинского, Пролетарская, Корчагина, Фрунзе, Ленина, Октябрьская, Свердлова, а также микрорайон «Березка», площадь Ленина и Пролетарский переулок.
