В Сасовском округе частично отключат свет на девяти улицах 7 мая

Ограничения затронут отдельные дома на улицах Вокзальной, Пушкина, Советской, Малышева, Комсомольской, Ветеранов октября, а также во 2-м Школьном переулке и Пугачёвском переулке. Телефон для справок: 5-09-88.

В диспетчерской службе местного филиала АО «РОЭК» предупредили о плановом отключении электроэнергии 7 мая с 9:00 до 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ограничения затронут отдельные дома на улицах Вокзальной, Пушкина, Советской, Малышева, Комсомольской, Ветеранов октября, а также во 2-м Школьном переулке и Пугачёвском переулке. Телефон для справок: 5-09-88.