В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявили на территории региона в 17.07 5 мая. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, ночью над Рязанской областью сбили два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.