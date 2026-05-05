В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА
Беспилотную опасность объявили на территории региона в 17.07 5 мая. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, ночью над Рязанской областью сбили два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
