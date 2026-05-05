В Рязанской области отремонтируют спортивный стадион за 60 млн рублей

На ремонт стадиона в рабочем поселке Сараи Рязанской области выделили 58 миллионов 105 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Стадион, где проведут реконструкцию, находится на улице Ленина около Сараевского многофункционального колледжа и спортивной школы.
На территории обустроят футбольное поле (размер — 58 на 104 метра) с искусственным покрытием и воротами, беговые дорожки, волейбольную площадку, место для запасных игроков, а также проложат тротуары. Кроме того, планируется установить биотуалеты и выполнить озеленение участка.
Работы завершат до 30 ноября 2026 года.
Заказчиком выступила администрация Сараевского округа.
