В Рязанской области отремонтируют спортивный стадион за 60 млн рублей

Стадион, где проведут реконструкцию, находится на улице Ленина около Сараевского многофункционального колледжа и спортивной школы. На территории обустроят футбольное поле (размер — 58 на 104 метра) с искусственным покрытием и воротами, беговые дорожки, волейбольную площадку, место для запасных игроков, а также проложат тротуары. Кроме того, планируется установить биотуалеты и выполнить озеленение участка. Работы завершат до 30 ноября 2026 года. Заказчиком выступила администрация Сараевского округа.

На ремонт стадиона в рабочем поселке Сараи Рязанской области выделили 58 миллионов 105 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Стадион, где проведут реконструкцию, находится на улице Ленина около Сараевского многофункционального колледжа и спортивной школы.

На территории обустроят футбольное поле (размер — 58 на 104 метра) с искусственным покрытием и воротами, беговые дорожки, волейбольную площадку, место для запасных игроков, а также проложат тротуары. Кроме того, планируется установить биотуалеты и выполнить озеленение участка.

Работы завершат до 30 ноября 2026 года.

Заказчиком выступила администрация Сараевского округа.

Ранее сообщалось, что отремонтируют стадион в Спасске-Рязанском за 69,7 млн рублей. Там появятся площадки для футбола, волейбола и баскетбола.