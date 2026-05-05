В Рязани загорелся автобус

По словам очевидцев, возгорание произошло на улице Вокзальной. Отмечается, что в районе происшествия стоит густой дым, на месте работают пожарные расчеты и полиция. Из-за инцидента на дороге образовалась пробка. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.