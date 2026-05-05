В Рязани полицейские задержали латиноамериканку по подозрению в сбыте наркотиков

В Рязани полицейские задержали 20-летнюю девушку из Латинской Америки по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции провели операцию и вышли на след иностранки, которая работала в теневом интернет-магазине.

Задержание произошло на улице Высоковольтной, когда девушка приехала делать закладки с синтетическими наркотиками. У нее нашли 20 свертков с мефедроном весом более 20 граммов. Также полицейские обнаружили закладку с другим наркотиком, которую она успела сделать перед арестом.

Известно, что девушка живет в Рязани около года и раньше получала деньги от родственников, но решила начать зарабатывать самостоятельно. Однако ее первая работа оказалась связанной с наркобизнесом. Выяснилось, что она также нарушала правила проживания в стране.

Теперь против нее возбуждено уголовное дело, и ей грозит до 20 лет тюрьмы.