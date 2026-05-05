В Рязани больше недели не могут убрать с дороги рухнувшее дерево

Жители Московского района Рязани уже восьмой день не могут пройти по улице из‑за упавшего 27 апреля дерева. В местном управлении по делам территории сначала неделю не находили времени на уборку, а теперь ссылаются на отсутствие ответственного сотрудника. Обещанные перезвоны так и не поступают — горожане вынуждены протискиваться боком, чтобы выйти из дома.

Фото: соцсети.