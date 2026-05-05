В лесах Рязанской области нашли редкий гриб

В Кадомском районе местная жительница Ирина Брыкова обнаружила в лесу редкий гриб — саркосцифу алую. В народе его называют «грибной подснежник» или «алая эльфова чаша». Женщина отправилась за сморчками, а нашла необычную яркую находку. Пробовать гриб она не стала, хотя он считается съедобным.

Специалисты отмечают, что саркосцифа растет только в экологически чистых местах и встречается крайне редко. Сама Ирина признаётся, что рада уже тому, что смогла увидеть такой лесной раритет.

Фото: Ирина Брыкова.