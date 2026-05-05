В Клепиковском округе с 18 по 30 мая проведут обработку от клещей в общественных местах

С 18 по 30 мая 2026 года специалисты обработают детские и спортивные площадки, парки и скверы, чтобы снизить численность клещей и риск инфекций. Жителей попросили не посещать эти места в день обработки и несколько часов после нее.

