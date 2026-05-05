В Госдуме рассказали, что делать россиянам при отключениях связи

Свинцов поделился личным опытом, когда во время сбоев в мобильной связи ему удалось быстро решить проблемы с оплатой покупок, воспользовавшись банкоматом для снятия наличных. Он уверен, что граждане также смогут справиться с возникшими трудностями, если будут заранее продумывать альтернативные варианты. Кроме того, депутат прокомментировал работу навигационных сервисов, отметив, что хотя автоматическое построение маршрутов может быть затруднено, цифровые карты остаются доступными для визуального изучения. Предприниматели также находят способы продолжать свою деятельность, принимая наличные или используя работающие терминалы.

В связи с введением ограничений мобильной связи, власти подчеркивают, что эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан. Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов отметил, что человеческая жизнь является главной ценностью, и призвал граждан проявить смекалку в условиях временных трудностей. Об этом пишет «Абзац».

Свинцов выразил уверенность в том, что временные технические проблемы не помешают празднованию Дня Победы 9 Мая и что система белых списков для социально значимых ресурсов будет доработана для обеспечения стабильного доступа к необходимым сервисам.