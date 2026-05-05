В Дягилево затопило дома и дороги, жителям сложно выехать из поселка

Рязанцы пожаловались на дамбу между гипермаркетом «Стройка» и улицей Парковая, которая отрезала жителей поселка Дягилево от города. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что в районе улицы Мушковатовская затопило дома и хозпостройки. «Скорая туда вряд ли поедет, люди выбираются только через улицу Коняева или Военный городок», — пишут жители. Они надеются, что соответствующие органы решат проблему подтопления домов и обеспечат проезд в и из поселка.

