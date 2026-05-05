Стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Рязани

В ГАИ рассказали, что авария произошла вблизи дома № 25 по улице Фирсова. Троллейбус скатился на обочину и наехал на водителя. 54-летняя женщина с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.