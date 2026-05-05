Школьникам хотят разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что выпускникам школ нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. По его мнению, это поможет снизить стресс от экзаменов. Гриб предлагает законодательно закрепить право на повторную пересдачу каждого предмета и оценивать результат по лучшему баллу. Сейчас выпускники могут пересдать один предмет до окончания приёмной кампании в вузы.

