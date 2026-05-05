Оставленное без присмотра открытое окно может привести к трагедии. Детям интересно все, что за пределами квартиры, и москитная сетка не защитит от падения. Чтобы избежать беды, в МВД посоветовали не оставлять детей одних в комнате с открытым окном, убрать от подоконников мебель, установить блокираторы или решетки и обязательно объяснять малышам, почему нельзя подходить к окну без взрослых.

Рязанским родителям напомнили об опасности открытых окон для детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

