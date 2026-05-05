Рязанские школы получат учебники по истории родного края для 8-9-х классов в 2027 году

Учащиеся среднего звена начнут изучать историю родного края уже в этом году. В ведомстве уточнили, что курс внедряется в 5-7 классах с апреля 2026 года, а для 8-9 классов он станет доступным с начала следующего учебного года. В школы уже направлено специальное учебное пособие, которое позволит школьникам познакомиться с общими тенденциями развития региона и узнать о роли отдельных территорий.

Параллельно авторский коллектив из ведущих историков, краеведов и педагогов области работает над полноценным учебником. Его издание запланировано на 2027 год.