Рязанцы встали в крупную пробку на Южной окружной

Отмечается, что затор образовался во вторник, 5 мая, от моста у ТРЦ «Марко Молл» в сторону района Юбилейный. По словам рязанцев, на участке идет ремонт дороги, организовано реверсивное движение. «Потеряли в пробке уже 40 минут. Если есть возможность, лучше объехать эту часть дороги по городу», — написали водители.

Рязанцы встали в крупную пробку на Южной окружной. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Отмечается, что затор образовался во вторник, 5 мая, от моста у ТРЦ «Марко Молл» в сторону района Юбилейный. По словам рязанцев, на участке идет ремонт дороги, организовано реверсивное движение.

«Потеряли в пробке уже 40 минут. Если есть возможность, лучше объехать эту часть дороги по городу», — написали водители.

Фото: соцсети, скриншот из «Яндекс Карт».