Рязанцы сообщили о несанкционированной свалке строительных отходов в пойме Оки

Рязанцы сообщили о несанкционированной свалке строительных и промышленных отходов вблизи Солотчинского моста, в пойме реки Оки. Читатели редакции РЗН. Инфо прислали фото. На свалке накопились строительный бой, бетон, арматура, пластик и упаковка, которые сбрасываются в русло оросительного канала и на молодые посадки. Жители отметили, что масштабы свалки видны даже на спутниковых картах (координаты: 54.6436, 39.7994). Этой весной паводок затопил территорию свалки, и мусор был размыты по пойме Оки. Рязанцы направили официальные заявления с подтверждающими материалами в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, надеясь на решение проблемы.

