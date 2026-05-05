Рязанцы сообщили о несанкционированной свалке строительных отходов в пойме Оки

Рязанцы рассказали о несанкционированной свалке строительных и промышленных отходов вблизи Солотчинского моста, в пойме реки Оки. Фото редакции РЗН. Инфо прислали читатели.
Отмечается, что на месте скопилось множество строительного боя, бетона, арматуры, пластика и упаковки, которые тоннами сбрасываются прямо в русло оросительного канала и на молодые посадки.
По словам жителей, масштабы свалки столь значительны, что ее можно увидеть даже на общедоступных спутниковых картах (координаты: 54.6436, 39.7994). Этой весной паводок привел к тому, что вода затопила территорию свалки, и легкий мусор, пластик и химические отходы были размыты по пойме Оки.
Рязанцы уточнили, что официальные заявления с подтверждающими материалами (видео и фото с GPS-координатами) уже направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.
Они надеются, что надзорные органы обратят внимание на проблему и решат ее.